Avec l'index en ligne, simplifiez-vous la recherche !

Les sujets des articles parus à portée de clic ! Tapez un mot-clé ou une expression puis cliquez sur "Recherche Clic-Clic". Vous pouvez aussi filtrer votre recherche par date(s) ou numéros(s) et même choisir de trier par ordre croissant ou décroissant de numéro. Le moteur de recherche ne différencie pas les majuscules et minuscules. Il est insensible aux accents et aux cédilles sauf pour la recherche d'une expression exacte. Les guillemets et les opérateurs logiques ("+", "-", AND, OR...) ne sont pas gérés. Vous pouvez ignorer un caractère en le remplaçant par le joker "%". Si malgré tous vos efforts, vos recherches se révèlent infructueuses ou décevantes, n'hésitez pas à me laisser un message ICI. Fabrice Marin-Lamellet (fml),

responsable de l'index en ligne,

ancien modérateur du forum de Micro Hebdo